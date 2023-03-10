"Царь" теряет власть: астролог сделала прогноз для России этой весной

Весной в РФ начнутся очень серьезные внутренние проблемы, а российскую армию ждут неприятности на фронте.

Известная астролог Анна Вергелес прогнозирует для России сложный период в обозримом будущем. Это касается и потери президентом Путиным реальной власти в Кремле и неудач окупантов на фронте.

Об этом она рассказала на YouTube-канале "Прогноз".

По ее словам уже в мае в гороскопе России начинается сложный период.

"Это дает намёки на то, что мы можем получить действительно хорошие новости с фронта", — сказала астролог.

Кроме того, в марте-июне закончится "звездное время" российского президента Путина.

"Он уже дошел до конца. И чем ближе к маю-июню, тем больше мы в РФ будем видеть внутренние конфликты. "Царь" теряет власть, становится очень слабым, все понимают”, — отметила она.

При этом Анна Вергелес утверждает, что необязательно ослабление власти Путина будет означать его физическую смерть или отставку.

"Лучший сценарий для него – это если он останется номинальным лидером, а управлять в реальности будет совсем другой человек", — сказала она.

Астрологиня прогнозирует "очень серьезные внутренние проблемы" в России этой весной.

“Будет борьба за власть. Возможно, будет протестное настроение. Внимание будет отвлечено от Украины к попыткам навести порядок в своей стране. Но есть здесь одна опасность: крыса, которую загнали в угол, начинает вести себя неадекватно и агрессивно", — предупредила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астрологиня Анна Вергелес рассказала, что в конце марта в Украине будут жестокие бои.

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