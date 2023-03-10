“Цар” втрачає владу: астролог зробила прогноз для Росії цієї весни

Навесні в РФ розпочнуться дуже серйозні внутрішні проблеми, а на російську армію чекають неприємності на фронті.

Відома астрологиня Анна Вергелес прогнозує для Росії складний період в найближчому майбутньому. Це стосується і втрати президентом Путіним реальної влади у Кремлі та невдач окупантів на фронті.

Про це вона розповіла на YouTube-каналі “Прогноз”.

За її словами, уже в травні в гороскопі Росії починається складний період.

“Це дає натяки на те, що ми можемо отримати дійсно хороші новини з фронту”, - сказала астрологиня.

Окрім того, у березні-червні закінчиться "зоряний час" російського президента Путіна.

“Він уже дійшов до кінця. І чим ближче до травня-червня, тим більше ми в РФ будемо бачити внутрішніх конфліктів. "Цар" втрачає владу, стає дуже слабким, всі це розуміють”, - відзначила вона.

При цьому Анна Вергелес стверджує, що необов'язково послаблення влади Путіна означатиме його фізичну смерть чи відставку.

“Кращий сценарій для нього - це якщо він залишиться номінальним лідером, а управляти в реальності буде зовсім інша людина", - сказала вона.

Астрологиня прогнозує “дуже серйозні внутрішні проблеми” в Росії цієї весни.

“Буде боротьба за владу. Можливо, буде протестний настрій. Увага буде відвернута від України до спроб навести порядок у своїй країні. Але є тут одна небезпека: щур, якого загнали в кут, починає вести себе неадекватно і агресивно", - попередила вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астрологиня Анна Вергелес розповіла, що наприкінці березня в Україні будуть жорстокі бої.

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