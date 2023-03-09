Астрологиня назвала місяць, коли в Україні будуть жорстокі бої

Астрологиня Анна Вергелес розповіла, що наприкінці березня в Україні будуть жорстокі бої.

Про це вона розповіла ютуб-каналу "Прогноз".

"З березня ми вже можемо очікувати більш щільних подій, інтенсивних бойових дій, ніж ми бачили в січні і в лютому", - сказала Вергелес.

Вона вважає, що активізація бойових дій буде пов'язана з тим, що воїни ЗСУ ймовірно підуть у контрнаступ.

"Справа в тому, що ситуація говорить про стрімке підвищення активності бойових дій. Це обстріли, наступ з боку нашого ворога, більший вплив і більший внесок з боку нашої армії. Для України буде дуже хорошою стратегією заплутування. Я очікую, що будуть якісь успішні диверсійні атаки з нашого боку. Наприклад, анонсується активність на одному фронті, а відбувається все зовсім на іншому. Якщо ми будемо так хитро діяти, це дасть нам дуже хороші шанси просунутися і закріпитися", - пояснила астролог Вергелес.

Нагадаємо, тарологиня Олена Бюн заявила, що у перші десять днів березня Росія ймовірно не влаштовуватиме масовані ракетні удари по Україні. Також вона наголосила, що вже через пів року Україна зможе повернути свої території.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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