Астрологічний прогноз на 9 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати нові – як професійні, так і господарські – справи сьогодні не варто: бажано довести до пуття ті, що вже перебувають у роботі, тим більше що зробити це вдало досить легко та швидко. Ухвалені сьогодні рішення з великою ймовірністю виявляться помилковими, тому краще перенести цей процес на інший час.

Символ дня: лід.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий, нефритовий, молода трава.

Щасливе каміння дня: кахолонг, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не приносять серйозних ускладнень, але можуть тривати довго. Не можна займатися самолікуванням – у разі погіршення самопочуття необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від шкідливої їжі, алкоголю та тютюну.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: сприятливий день для робіт у саду та городі.

Магія та містика дня: можна створювати обереги та талісмани, що перешкоджають пороблення та пристріту.

Сни дня: якщо вам насниться, що ви дієте сміливо та активно, значить, у житті вам таких якостей не вистачає – варто попрацювати над їх здобуттям та розвитком.

Табу дня: потрібно обережно поводитися з дзеркалами – розбите може віщувати нещастя.

Афоризм дня: "Ніщо так не заспокоює дух, як набуття твердої мети — точки, на яку спрямовується наш внутрішній погляд (Мері Шеллі).

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