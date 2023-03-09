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На Київщині спрацювало ППО - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2638
Час на прочитання
1 хв
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На Київщині спрацювало ППО - влада

Фото: Олександр Павлюк

Повітряна тривога ще триває.

У Київській області працювало ППО.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації. 

"Залишайтеся в укриттях до відбою. Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що в Україні кілька годин тому була оголошена повітряна тривога, яка триває і досі. 

Не нехтуйте особистою безпекою. 

Залишайтеся в укриттях!

Ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.

Бережіть себе та своїх близьких!

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині було помічено повітряну ціль

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Дата публікації
Перегляди
2638
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