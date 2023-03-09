На Київщині спрацювало ППО - влада

Повітряна тривога ще триває.
У Київській області працювало ППО.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Залишайтеся в укриттях до відбою. Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні кілька годин тому була оголошена повітряна тривога, яка триває і досі.
Не нехтуйте особистою безпекою.
Залишайтеся в укриттях!
Ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі країни.
Бережіть себе та своїх близьких!
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Київщині було помічено повітряну ціль.
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