В Киевской области сработало ПВО — власть

В Киевской области работало ПВО.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Оставайтесь в укрытиях к отбою. Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине несколько часов назад была объявлена воздушная тревога, которая продолжается до сих пор.

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Оставайтесь в укрытиях!

Враг наносит удары по критической инфраструктуре страны.

Берегите себя и своих близких!

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области была замечена воздушная цель.

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