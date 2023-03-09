В Киевской области сработало ПВО — власть

Воздушная тревога продолжается.
В Киевской области работало ПВО.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Оставайтесь в укрытиях к отбою. Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине несколько часов назад была объявлена воздушная тревога, которая продолжается до сих пор.
Не пренебрегайте личной безопасностью.
Оставайтесь в укрытиях!
Враг наносит удары по критической инфраструктуре страны.
Берегите себя и своих близких!
Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области была замечена воздушная цель.
Читайте также: