По всей Украине раздаются взрывы: находитесь в укрытиях

В ряде украинских городов и областей прогремели взрывы.

В частности, сообщается о звуках взрывов в Хмельницке, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Тернополе, Киеве.

Об этом сообщают в социальных сетях и местных телеграмм каналах.

Также есть информация о звуках взрывов в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Киевской областях.

Официальных сообщений от местных властей о взрывах пока нет.

Также сообщается о повторных запусках вражеских ракет и работе ПВО в ряде областей.

Напомним, что ранее ряд взрывов прогремел в Харькове. Местные власти призвали быть осторожными.

К тому же, по сообщению местных телеграмм-каналов, в Днепре прозвучал взрыв. Подробности пока не сообщаются.

Добавим, что взрывы прогремели в Одессе, Николаеве, а также в Херсоне.

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.

Не забывайте о правиле "двух стен" и находитесь в укрытиях.

Также перед взрывами в нескольких украинских регионах исчез свет. Его, вероятно, выключили, чтобы избежать нагрузки на энергетическую систему из-за взрывов.

Читайте также:

Как стать незаметными для враждебных ПВО: инсайды от воздушных героев