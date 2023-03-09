По всей Украине раздаются взрывы: находитесь в укрытиях

В ряде украинских городов и областей прогремели взрывы.
В частности, сообщается о звуках взрывов в Хмельницке, Житомире, Запорожье, Ивано-Франковске, Тернополе, Киеве.
Об этом сообщают в социальных сетях и местных телеграмм каналах.
Также есть информация о звуках взрывов в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Киевской областях.
Официальных сообщений от местных властей о взрывах пока нет.
Также сообщается о повторных запусках вражеских ракет и работе ПВО в ряде областей.
Напомним, что ранее ряд взрывов прогремел в Харькове. Местные власти призвали быть осторожными.
К тому же, по сообщению местных телеграмм-каналов, в Днепре прозвучал взрыв. Подробности пока не сообщаются.
Добавим, что взрывы прогремели в Одессе, Николаеве, а также в Херсоне.
Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.
Не забывайте о правиле "двух стен" и находитесь в укрытиях.
Также перед взрывами в нескольких украинских регионах исчез свет. Его, вероятно, выключили, чтобы избежать нагрузки на энергетическую систему из-за взрывов.
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