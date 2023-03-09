В нескольких областях исчез свет — соцсети

В ночь на 9 марта 2023 года во время объявленной воздушной тревоги начали появляться сообщения о якобы отключении света в определенных районах страны.

Об этом сообщается в социальных сетях.

В частности, речь идет о некоторых районах Харьковской, Одесской, Киевской областей.

Свет вроде бы отключен превентивно, чтобы избежать значительных повреждений во время возможной ракетной атаки.

Пока эта информация не подтверждена официальными властями.

Несмотря на все, находитесь в укрытиях, не игнорируйте воздушную тревогу и доверяйте официальным сообщениям местных и центральных властей.

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