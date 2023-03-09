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У кількох областях зникло світло - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
8152
Час на прочитання
1 хв
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У кількох областях зникло світло - соцмережі

Фото: Getty Images

Інформація уточнюється.

У ніч проти 9 березня 2023 року під час оголошеної повітряної тривоги почали з'являтися повідомлення про нібито вимкнення світла у певних районах країни.

Про це повідомляється у соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про деякі райони Харківської, Одеської, Київської областях. 

Світло начебто вимкнули превентивно, аби уникнути значних пошкоджень під час можливої ракетної атаки.

Наразі ця інформація не підтверджена офіційною владою. 

Попри все, перебувайте в укриттях, не ігноруйте повітряну тривогу та довіряйте офіційним повідомленням місцевої та центральної влади. 

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Перегляди
8152
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