В Одессе и Николаеве слышны взрывы

Находитесь в укрытиях!
В Одессе и Николаеве слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Пока сообщений от власти нет.
По предварительным данным, на юге страны работает украинская авиация.
Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге.
Также сообщается, что в Одесской и Николаевской областях работает ПВО.
Добавим, что всю Украину обуяла воздушная тревога.
Напомним, что Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.
Ранее взрывы прогремели в Херсоне.
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