В Одессе и Николаеве слышны взрывы

В Одессе и Николаеве слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Пока сообщений от власти нет.

По предварительным данным, на юге страны работает украинская авиация.

Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге.

Также сообщается, что в Одесской и Николаевской областях работает ПВО.

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Добавим, что всю Украину обуяла воздушная тревога.

Напомним, что Ермак призвал ни в коем случае не игнорировать тревогу.

Ранее взрывы прогремели в Херсоне.

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