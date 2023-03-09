В Одесі та Миколаєві чути вибухи

Перебувайте в укриттях!

В Одесі та Миколаєві чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі повідомлень від влади немає.

За попередньою інформацією, на півдні країни працює українська авіація.

Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу.

Також повідомляється, що в Одеській та Миколаївській областях працює ППО.

Також читайте У кількох областях зникло світло - соцмережі

Додамо, що усю Україну охопила повітряна тривога.

Пізніше в Одесі знову пролунав вибух.

Нагадаємо, що Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу.

Раніше вибухи пролунали в Херсоні.

Читайте також: