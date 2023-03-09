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В Одесі та Миколаєві чути вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3890
Час на прочитання
1 хв
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В Одесі та Миколаєві чути вибухи

Фото: Pexels

Перебувайте в укриттях!

В Одесі та Миколаєві чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі повідомлень від влади немає. 

За попередньою інформацією, на півдні країни працює українська авіація. 

Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу. 

Також повідомляється, що в Одеській та Миколаївській областях працює ППО. 

Додамо, що усю Україну охопила повітряна тривога. 

Пізніше в Одесі знову пролунав вибух. 

Нагадаємо, що Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу

Раніше вибухи пролунали в Херсоні.

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Дата публікації
Перегляди
3890
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