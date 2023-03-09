Астрологиня попередила про запеклі бої навесні: "Ми будемо багато втрачати"

Прогнозується також, що Росія може завдавати ударів по українських багатоповерхівках.

У війні в Україні навесні буде важкий період і можлива запекла боротьба – такий прогноз зробила астрологиня Яна Тимощук.

Про це Тимощук розповіла в інтерв'ю УНІАН.

"Боротьба, запекла боротьба... Ми будемо мати, на жаль, дуже серйозні бойові дії. Зіткнення", – попередила астрологиня.

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Вона віщує неспокій на тимчасово окупованих територіях України.

"Багато людей можуть відчувати себе в обмеженні. Швидше за все, це те, що стосується втрат. Коли люди позбуваються благ, будинків", – уточнила Тимощук.

Водночас вона запевнила, що попри загострення на фронті, українцям не доведеться хвилюватися через проблеми з продовольством. Астрологиня прогнозує, що навесні аграрії зможуть успішно провести посівну.

"Цієї весни вищі сили будуть прихильні до нашої землі. Я маю на увазі це стосується народження землі, що не дасть нам бути голодними", – сказала вона.

Вона також віщує, що Україна "кричатиме про допомогу" з боку партнерів.

"Ми будемо багато втрачати... Буде жорсткий опір..." – додала Тимощук.

За її прогнозом, Росія влаштовуватиме провокації і під загрозою можуть опинитися об'єкти на висоті. Йдеться про ймовірність ударів по багатоповерхівках.

Нагадаємо, астрологиня Анна Вергелес виділила три періоди, які означатимуть, що війна в Україні наближається до завершення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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