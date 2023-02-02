Астрологиня назвали три дати, які свідчитимуть про закінчення війни

Астрологиня Анна Вергелес виділила три періоди, які означатимуть, що війна в Україні підходить до завершення. За найоптимістичнішим сценарієм, початком завершення війни стане весна 2023-го.

Про це астрологиня розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".

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Перша фаза, яка очікується у лютому-березні, - це активні бойові дії. Друга точка, за її прогнозами, це квітень-червень 2023 року. У ці місяці, як вважаає Вергелес, будуть сприятливі умови для переговорного процесу із Росією. Третій період - листопад 2023-го. І остання точка виходу з воєнних дій - квітень-травень 2024 року.

"Вже з квітня-травня у нас починається інша фаза - дипломатична. Але це як результат березня. Якщо Україна не дійде згоди, не знайде можливості розвернути ситуацію на свою користь, то наступна точка, де можливі мирні процеси, - це листопад 2023-го", - прогнозує астрологиня.

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Наголосимо, що астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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