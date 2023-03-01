Коли в Україні завершиться опалювальний сезон: відповідь "Нафтогазу"

В Україні опалювальний сезон, ймовірно, триватиме до початку квітня. Якщо ж погода буде холодною, теплопостачання можуть продовжити.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у ефірі телемарафону.

"Є надії, що зможемо це зробити (завершити опалювальний сезон, - ТСН.uа) на самому початку квітня. Але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити", - заявив він.

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Водночас Чернишов підкреслив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б якомога раніше. Він закликав українців ощадливо користуватися опаленням.

Раніше ми повідомляли, що мешканці Дніпра масово не платять за опалення. У кінці січня сума заборгованості місцевих мешканців складала майже 1,5 мільярда гривень.

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