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Коли в Україні завершиться опалювальний сезон: відповідь "Нафтогазу"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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924
Час на прочитання
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Коли в Україні завершиться опалювальний сезон: відповідь "Нафтогазу"

Фото: pixabay.com

Українців закликали ощадливо споживати опалення.

В Україні опалювальний сезон, ймовірно, триватиме до початку квітня. Якщо ж погода буде холодною, теплопостачання можуть продовжити. 

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у ефірі телемарафону. 

"Є надії, що зможемо це зробити (завершити опалювальний сезон, - ТСН.uа) на самому початку квітня. Але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але маємо усвідомлювати, що треба економити", - заявив він.

Водночас Чернишов підкреслив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б якомога раніше. Він закликав українців ощадливо користуватися опаленням. 

Раніше ми повідомляли, що мешканці Дніпра масово не платять за опалення. У кінці січня сума заборгованості місцевих мешканців складала майже 1,5 мільярда гривень.  

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