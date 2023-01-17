Якщо відключили опалення: 6 способів зігрітися вночі

Якщо вночі у вас раптово відключиться опалення і температура в оселі впаде нижче звичної позначки, зігрітися буде непросто. Але провести ніч в умовному комфорті і виспатися цілком реально, якщо дотримуватися цих порад.

Спати в холоді доволі складно – низька температура впливає як на сон, так і на настрій. Експерт зі сну поділився з Еxpress.co.uk порадами, як зігрітися вночі без опалення.

Використовуйте наматрацник

Наматрацник може бути одним із найкращих придбань, яке допоможе вам зігрітися під час сну у квартирі без опалення.

Наматрацники можуть мати різні наповнювачі, і від вашого наповнювача залежить рівень збереження тепла. В зимовий період наматрацник із піни з ефектом пам'яті або мікрофібри чудово зберігає тепло, а також забезпечує додатковий рівень комфорту.

Спіть на плоскому простирадлі

Британський експерт дає несподівану пораду: він рекомендує поверх простирадла на резинці стелити звичайне плоске простирадло (без резинки). За словами експерта, воно дуже корисне взимку. Додавання плоского простирадла до комплекту постільної білизни означає, що у вас є додатковий шар матеріалу, який утримує тепло тіла та зігріває пальці ніг протягом ночі. Бавовна – найкращий матеріал для плоских простирадл. Вона м'яка на дотик, міцна і добре зберігає тепло. Також ви можете вибрати фланель – один з найтовщих постільних матеріалів. Фланелеві простирадла додадуть тепла та затишку холодної ночі.

Повісьте важкі штори

Важкі і щільні штори є вдалою інвестицією у збереження тепла і служитимуть вам довгі роки. Вони також можуть суттєво вплинути на температуру у спальні.

Ще однією їхньою перевагою є високий рівень звукоізоляції, який також робить їх ідеальними для людей, які сплять.

Використовуйте свічки та квіткові горщики

Ви можете використовувати чайні свічки й теракотові горщики для квітів, щоб ефективно обігріти невелику кімнату. Помістіть чотири свічки в невелику металеву тацю, а зверху поставте два квіткові горщики.

Керамічний горщик забирає більшу частину тепла від свічок, а зовнішній горщик фокусує все це тепло вгору, в повітря.

З міркувань безпеки краще залишатися в тій самій кімнаті, що й свічки, поки вони запалені, щоб переконатися, що все працює правильно. Їх також варто тримати якомога далі від дітей, домашніх тварин і легкозаймистих речей.

Купіть кашемірові шкарпетки

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За словами експерта зі сну, кашемір утримує втричі більше тепла, ніж стандартні вовняні вироби та тканини, що робить його одним із найкращих матеріалів для шкарпеток. Кашемірові шкарпетки триматимуть ваші пальці ніг у теплі всю ніч.

Пийте гарячі напої перед сном

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Гарячий напій перед сном означатиме, що у шлунку є тепла рідина, яка тимчасово підвищує температуру тіла.

Але пам'ятайте, що рекомендовані напої перед сном мають бути без кофеїну й цукру.

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