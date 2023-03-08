"Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі": Зеленський підтримав протестувальників у Тбілісі

Глава України висловив вдячність всім, хто цими днями тримає українські прапори на вулицях столиці Грузії.

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії під час протестів тримав українські прапори.

Про це йшлося у вечірньому зверненні глави держави 8 березня.

"Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху", – зазначив президент.

Він також наголосив, що підтримує прагнення народу Грузії збудувати європейське майбутнє.

"Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи. Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Слава всім, хто бʼється за побратимів! Слава Україні!" – сказав президент.

Нагадаємо, що в Тбілісі тривають масштабні протести проти закону про "іноагентів". Проти протестувальників застосовують водомети, сльозогінний газ.

Грузинський аналітик розповів, хто повстав у Грузії проти закону про "іноагентів" та вийшов на вулиці Тбілісі.

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