Протестувальники у Грузії беруть в "облогу парламент" (відео)

На площі перед парламментом зібралися близько 50 тис. мітингувальників.

Протестувальники у Тбілісі вирішили влаштувати мирну "облогу парламенту". Водночас частина з них намагаються знести загородження біля будівлі.

Про облогу інформує "Новости-Грузия".

Ініціативу з "облогою" запропонувала опозиційна партія "Стратегія Агмашенебелі". Учасники протестівпроголосували за такий крок піднятими руками.

"Ми пропонуємо наступний крок: мирно та спокійно з обох боків оточити парламент... Давайте зробимо це мирним шляхом. Ми закликаємо поліцію не протистояти мирним протестувальникам", – виголосив лідер партії Георгій Вашадзе.

Водночас частина учасників протесту намагається знести огородження навколо будівлі парламенту та розхитує ворота.

Силовики почали застосовувати проти мітингувальників водомети. Спецназ намагається відігнати учасників акції від службових входів.

Загалом наразі на площі перед парламментом зібралися близько 50 тис. осіб.

Нагадаємо, у Грузії люди вийшли на масові протести 7 березня після ухвалення парламентом законопроєкту про "агентів іноземного впливу". Документ оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу", фактично копіюючи ідентичний російський закон. У перший день протестів між демонстрантами і силовиками спалахнули сутички. Силовики застосували водомети і газ, а мітингувальники – коктейлі Молотова. З обох сторін повідомлялося про постраждалих.

Протестувальники вимагають відкликати з парламенту закон "про іноземних агентів" та відпустити всіх затриманих.

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