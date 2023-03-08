Протестующие в Грузии берут в "осаду парламент" (видео)

На площади перед парламентом собралось около 50 тыс. митингующих.

Протестующие в Тбилиси решили устроить мирную "осаду парламента". В то же время, часть из них пытаются снести заграждения возле здания.

Об осаде сообщает "Новости-Грузия".

Инициативу с "осадой" предложила оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели". Участники протестов проголосовали за такой шаг поднятыми руками.

"Мы предлагаем следующий шаг: мирно и спокойно с обеих сторон окружить парламент… Давайте сделаем это мирным путем. Мы призываем полицию не противостоять мирным протестующим", – сказал лидер партии Георгий Вашадзе.

В то же время часть протестующих пытается снести ограждения вокруг здания парламента и расшатывает ворота.

Силовики стали применять против митингующих водометы. Спецназ пытается отогнать участников акции от служебных входов.

Всего на площади перед парламентом собралось около 50 тыс. человек.

Напомним, в Грузии люди вышли на массовые протесты 7 марта после принятия парламентом законопроекта об "агентах иностранного влияния". Документ объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния", фактически копируя идентичный российский закон. В первый день протестов между демонстрантами и силовиками вспыхнули стычки. Силовики применили водометы и газ, а митингующие – коктейли Молотова. С обеих сторон сообщалось о пострадавших.

Протестующие требуют отозвать из парламента закон "об иностранных агентах" и отпустить всех задержанных.

Грузины вышли на масштабный протест против действий пророссийских властей

Читайте также: