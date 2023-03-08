У Грузії під час протесту силовики відкрили стрілянину, є постраждалі - ЗМІ (відео)

У МВС Грузії заявили про затримання ще 10 протестувальників.

У Тбілісі під парламентом силовики жорстоко почали розганяти мітингувальників. Правоорохонці застосували проти активістів сльозогінний газ, водомети та відрили стрілянину. Поки як попередження - у повітря.

Про це повідомляють місцеві видання, які публікують жорстокі кадри розгону у Тбілісі.

За інформацією грузинських видань, внаслідок силового розгону є постраждалі. Через сутички, які ще тривають, кількість потерпілих протестувальників невідома.

Як пишуть ЗМІ, силовикам вдалося відтіснили протестувальників від будівлі парламенту. Почалися затримання. У Міністерство внутрішніх справ Грузії заявили про затримання іще 10 осіб. У відомстві запевнили, що нібитоо протестувальник мали при собі предмети, призначені для насильницьких дій - електрошок, палиця, каміння, різні види піротехніки, фарби та різні речі, заборонені законом.

За даними МВС, за двома статтями Кодексу про адміністративні правопорушення затримано 76 осіб, а за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом, затримано одну людину.

Нагадаємо,раніше повідомляли, щоу Грузії протестувальники вибили вікна в парламенті, силовики застосували водомети.

Грузія вибухає протестами: бійка у парламенті

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