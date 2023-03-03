Дитина померла через заражений бактерією молоковідсмокчувач

Федеральні чиновники охорони здоров’я попереджають батьків новонароджених про стерилізацію обладнання, яке використовується як для годування з пляшечки, так і для грудного вигодовування після того, як дитина померла від рідкісної інфекції, пов’язаної із зараженим молоковідсмоктувачем.

Деталі трагедії не розголошують, пише Іndependent.

Немовля було інфіковане бактерією Cronobacter sakazakii. Відомо, що дитину годували сумішшю грудного молока та каші через дитячу пляшечку.

Розслідування показало, що домашній молоковідсмоктувач мили в побутовій раковині, інколи дезінфікували та збирали його вологим.

Доктор Джулія Хастон, експертка CDC з дитячих інфекційних захворювань, сказала, що цей випадок підкреслює, що бактерії cronobacter широко поширені в навколишньому середовищі та можуть призвести до важких і смертельних інфекцій.

"Є кроки, які люди можуть вжити, щоб запобігти інфекціям", — сказала вона, маючи на увазі ретельне миття, дезінфекцію та висушування рук, обладнання та всіх поверхонь перед годуванням дитини.

Раніше стало відомо, що чиновники Центру з контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ) б'ють на сполох через супербактерію, що викликає діарею. Дані центру показують помітне зростання кількості штамів бактерій шигела з широкою лікарською стійкістю за останні пів століття.

Лікаря, через помилку якого померла дитина, залишили працювати в лікарні

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