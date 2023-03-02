Світом шириться супербактерія діареї, яка не піддається лікуванню

Чиновники Центру з контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ) б'ють на сполох через супербактерію, що викликає діарею. Дані центру показують помітне зростання кількості штамів бактерій шигелла з широкою лікарською стійкістю за останні пів століття.

Про це пише Gizmodo.

Шигелла є одним із найпоширеніших джерел діареї у світі. Щорічно лише у Сполучених Штатах реєструється близько 450 тисяч інфекцій. Більшість випадків "легкі", але хворі усе рівно страждають від діареї, лихоманки та судом протягом тижня. Іноді діарея стає кривавою (стан, відомий як дизентерія). Рідше інфекція може спричинити такі ускладнення, як сильне зневоднення, судоми, ураження нирок і сепсис (часто через те, що бактерії потрапляють у кровотік). Важкі форми захворювання більш імовірні у дуже молодих людей, а також у людей з ослабленою імунною системою.

Бактерії рідко вбивають людей, хоча досі вважається, що через них щорічно госпіталізують тисячі людей. І це залишається серйозною глобальною загрозою для здоров'я, особливо в бідніших регіонах світу зі слабким рівнем охорони здоров'я та санітарії.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, шигела вбиває близько 200 тисяч людей на рік. Більшість випадків минають самі собою, при цьому звичайне лікування полягає тільки в прийомі рідини та відпочинку. Але коли ці інфекції стають серйознішими або виникають у людей з підвищеним ризиком серйозного захворювання, для скорочення його тривалості використовуються антибіотики. Шигела — одне з багатьох бактеріальних захворювань, які набувають стійкості.

Бактерії шигели загалом навчилися чинити опір багатьом антибіотикам, які раніше використовувалися як передові засоби лікування. Деякі штами вважаються широко стійкими до ліків, тобто вони виявляють стійкість до всього спектра препаратів, які зазвичай використовуються для їх лікування.

Ще одна проблема полягає в тому, що шигела заразна, тому спалахи можуть швидко вийти з-під контролю. Бактерії можуть поширюватися через заражену їжу і воду, а також під час контактів між людьми, зокрема і через статевий контакт.

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