ФСБ Росії заявила, що "витиснула українських диверсантів" з Брянської області

У спецслужбі також повідомили про артилерійський удар по "диверсантах".

Російська ФСБ оголосила, що група начебто "українських диверсантів" була "витиснута" з Брянської області до України.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

У спецслужбі також стверджують, що вже на території України по "диверсантах" було завдано артилерійського удару.

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"Задля уникнення жертв з боку мирного населення і заподіяння шкоди об'єктам цивільної інфраструктури противник витиснутий на територію України, де по них завдано масованого артилерійського удару", – йдеться заяві ФСБ.

Водночас там не вказали кількість так званих "диверсантів" і не поінформували про втрати серед них внаслідок артудару.

Нагадаємо, 2 березня Росія заявила про начебто "атаку українських диверсантів" у селі Сушани Брянської області, які захопили заручників. Пропагандисти писали про групу з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками, а також про бій, вибухи і підрив електропідстанції та газової станції. Згодом відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус" (РДК).

Президент Росії Володимир Путін назвав події у Брянській області "терористичним актом" і "чиєюсь" спробою позбавити країну мови та історії. Він також пригрозив покаранням винних.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Україна не має жодного стосунку до подій у Брянській області.

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