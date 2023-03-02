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У російському Ульяновську в ангарі вибухнув літак Іл-76: що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Перегляди
3167
Час на прочитання
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У російському Ульяновську в ангарі вибухнув літак Іл-76: що відомо

Фото: Вікіпедія

Шестеро працівників підприємства постраждали. Один загинув від отриманих травм.

У місті Ульяновськ Російської Федерації на авіаремонтному заводі прогримів вибух.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За неофіційною інформацією, в ангарі авіаремонтного заводу вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД.

Шестеро працівників підприємства постраждали. Один загинув від отриманих травм.

Місто Ульяновськ розташоване на річці Волга між Казанню та Самарою.

Раніше у Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ.

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Дата публікації
Перегляди
3167
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