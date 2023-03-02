У російському Ульяновську в ангарі вибухнув літак Іл-76: що відомо

Шестеро працівників підприємства постраждали. Один загинув від отриманих травм.
У місті Ульяновськ Російської Федерації на авіаремонтному заводі прогримів вибух.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За неофіційною інформацією, в ангарі авіаремонтного заводу вибухнув військово-транспортний літак Іл-76 МД.
Шестеро працівників підприємства постраждали. Один загинув від отриманих травм.
Місто Ульяновськ розташоване на річці Волга між Казанню та Самарою.
Раніше у Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ.
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