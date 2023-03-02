Кремлю вже не вірить ніхто й ніде: Арестович прокоментував події в Брянській області

Ні “українські ДРГ”, ні російські партизани, які борються з режимом Путіна, не беруть заручників і не розстрілюють шкільні автобуси, мають інші цінності та цілі.

Події в селищі в Брянській області, які сталися вранці 2 лютого, можуть бути провокаціями російської ФСБ чи діями партизанів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військовий оглядач та ексрадник ОП Олексій Арестович.

“Екстрене засідання Ради безпеки РФ настільки екстрене, що його перенесли на завтра. Ні “українські ДРГ”, ні російські партизани, які борються з режимом Путіна, не беруть заручників і не розстрілюють шкільні автобуси, мають інші цінності та цілі. Якщо і є жертви серед цивільних, їх із дуже високою ймовірністю треба списувати на вкрай “умілі”, як зазвичай, дії російських силовиків. Повна картина того, що сталося, поки незрозуміла, але ясно, що перенесення засідання РБ РФ у такій надзвичайній ситуації дуже схоже на спробу виграти час, коли щось пішло не так”, - пояснив Олексій Арестович.

За його словами, по одній із версій, події в Брянській області могла спланувати російська ФСБ. Мета - звинуватити Україну в терористичних діях, спробувати сформувати громадську думку у світі. Проте спроба провалилася.

“Кремлю вже не вірить ніхто й ніде. Спроба сформувати громадську думку у РФ. Можливі цілі: посилення режиму в самій РФ (введення елементів надзвичайного або військового стану, передача надзвичайних повноважень силовикам), друга - виправдати нову хвилю мобілізації чи оголошення війни. Нам, українцям, не варто боятися можливої ескалації, бо ескалювати Кремлю особливо нема вже, та й нікуди”, - підкреслив Арестович.

На його думку, у Путіна залишилася в “арсеналі” загальна мобілізація, спроба ударів по керівництву України, ще спроби ракетних ударів.

Проте, зазначає військовий оглядач, мобілізація доб'є їм економіку та соціальну політику, але не дасть суттєвого приросту боєздатності, керівництво України вони не дістануть, ракетні удари ми відіб'ємо.

“Варіант другий: “Дії російських партизанів”. Деякі російські партизани реально почали те, що декларували у відео - збройну боротьбу з режимом Путіна за визволення Росії. Тоді Кремль їх, безумовно, оголосить терористами, а Україну - такою, що підтримує терористів. Можливі дії Кремля - ті самі, але з більшим акцентом на внутрішню політику. В будь-якому варіанті зовні Кремлю вже піднімати ставки особливо нікуди, вони і так використовують в Україні 97% наземних військ, а ядерний шантаж не пройде через позицію, перш за все, Китаю та Індії - двох найважливіших політичних та економічних партнерів РФ”, - підсумував ексрадник ОП.

Нагадаємо, що Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ та не вбиває людей.

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