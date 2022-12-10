ВООЗ попереджає про неминучу загрозу: давній патоген повертається

У ВООЗ попереджають про ще одну загрозу — цього разу над світом навис давній патоген.

Про це пише Science Alert.

У листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила кір "неминучою загрозою у всіх регіонах світу". Дослідники виявили, що 2021 року кількість дітей, які пропустили хоча б одну дозу вакцини від кору, досягла рекордної позначки - майже 40 мільйонів.

Вчені зазначають, що кір є надзвичайно заразною інфекцією — у сприйнятливому середовищі інфікована людина здатна заразити від 12 до 18 осіб. Для порівняння заразність COVID становить 8,2. Дослідження вже показали, що для вироблення колективного імунітету від кору потрібно 95% вакцинація, проте наразі більша частина світу перебуває трохи нижче цього порога — 71% для двох доз і 81% для однієї дози.

Зазначимо, що існує вакцина проти кору, яка, як свідчать спостереження, дуже ефективна. У більшості країн системи охорони здоров'я дотримуються графіка двох доз — перше щеплення роблять у віці одного року, а друге у віці 4 років.

Дослідження показують, що вакцина забезпечує високий та тривалий захист — дводозова схема дає близько 99% захисту від зараження. Водночас статистика невблаганна щодо нещеплених — у країнах, де використання вакцин низьке, кожен десятий, який підхопив інфекцію, помирає від неї. У розвинених країнах з високим рівнем вакцинації смертність здебільшого припадає на нещеплених людей і становить близько одного випадку на 1000-5000 випадків захворювання на кір.

Кір є вірусним респіраторним захворюванням, яке передається повітряно-краплинним шляхом. У легких випадках інфекція спричиняє лихоманку та висипання, проте тяжкі випадки захворювання можуть призвести до набряку мозку, пневмонії. Загалом у світі щорічно фіксується близько 9 мільйонів випадків зараження кором, а 128 тисяч із них закінчуються летальним кінцем.

Раніше у ВООЗ заявили, що до 2030 року різко зросте рівень різних хронічних захворювань, зокрема, хвороб серця та діабету. Експерти вважають, що за 8 років зареєструють 500 млн нових випадків неінфекційних захворювань у всьому світі. Ці тяжкі наслідки для людства пов'язані з відсутністю достатньої фізичної активності у людей.

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