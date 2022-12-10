ВОЗ предупреждает о неизбежной угрозе: давний патоген возвращается

Смертность от болезни возросла. Больше всего смертей зафиксировано среди детей в возрасте до 5 лет.

В ВОЗ предупреждают еще об одной угрозе — на этот раз над миром навис давний патоген.

Об этом пишет Science Alert.

В ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь "неизбежной угрозой во всех регионах мира". Исследователи обнаружили, что в 2021 году количество детей, пропустивших хотя бы одну дозу вакцины от кори, достигло рекордной отметки – почти 40 миллионов.

Ученые отмечают, что корь чрезвычайно заразная инфекция — в восприимчивой среде инфицированный человек способен заразить от 12 до 18 человек. Для сравнения заразность COVID составляет 8,2. Исследования уже показали, что для выработки коллективного иммунитета от кори требуется 95% вакцинация, однако в настоящее время большая часть мира находится чуть ниже этого порога — 71% для двух доз и 81% для одной дозы.

Отметим, что существует вакцина против кори, которая, как свидетельствуют наблюдения, очень эффективна. В большинстве стран системы здравоохранения соблюдают график двух доз — первую прививку делают в возрасте одного года, а вторую в возрасте 4 лет.

Исследования показывают, что вакцина обеспечивает высокую и длительную защиту – двухдозовая схема дает около 99% защиты от заражения. В то же время статистика неумолима по отношению к непривитым — в странах, где использование вакцин низкое, каждый десятый, подхвативший инфекцию, умирает от нее. В развитых странах с высоким уровнем вакцинации смертность в большинстве случаев приходится на непривитых людей и составляет около одного случая на 1000-5000 случаев заболевания корью.

Корь является вирусным респираторным заболеванием, передаваемым воздушно-капельным путем. В легких случаях инфекция вызывает лихорадку и сыпь, однако тяжелые случаи заболевания могут привести к отеку мозга, пневмонии. Всего в мире ежегодно фиксируется около 9 миллионов случаев заражения корью, а 128 тысяч из них заканчиваются летальным исходом.

Ранее в ВОЗ заявили, что к 2030 году резко возрастет уровень различных хронических заболеваний, в частности, болезней сердца и диабета. Эксперты считают, что за 8 лет зарегистрируют 500 млн новых случаев неинфекционных заболеваний во всем мире. Эти тяжелые последствия для человечества связаны с отсутствием достаточной физической активности у людей.

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