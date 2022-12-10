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В Херсоне снова сообщают о взрывах

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
775
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне снова сообщают о взрывах

Фото: Associated Press

Звуки взрывов в Херсоне слышны уже несколько дней подряд.

В Херсоне слышны звуки взрывов в субботу утром, 10 декабря. Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", – говорится в коротком заявлении.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что российские войска обстреляли Херсон и его пригород, в результате чего погибли два человека. Вражеские снаряды попали в многоквартирные и частные дома, а также детское отделение клинической больницы.

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Дата публикации
Просмотры
775
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