В Херсоне снова сообщают о взрывах

Звуки взрывов в Херсоне слышны уже несколько дней подряд.
В Херсоне слышны звуки взрывов в субботу утром, 10 декабря. Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась.
Об этом сообщает "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", – говорится в коротком заявлении.
Напомним, утром 9 декабря стало известно, что российские войска обстреляли Херсон и его пригород, в результате чего погибли два человека. Вражеские снаряды попали в многоквартирные и частные дома, а также детское отделение клинической больницы.
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