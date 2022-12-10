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У Херсоні знову повідомляють про вибухи

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
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У Херсоні знову повідомляють про вибухи

Фото: Associated Press

Звуки вибухів у Херсоні чутно вже декілька дні поспіль.

У Херсоні чутно звуки вибухів у суботу вранці, 10 грудня. Повітряна тривога у Херсонській області не оголошувалсь. 

Про це повідомляє "Суспільне".  

"У Херсоні  знову чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в короткій заяві.

Нагадаємо, вранці 9 грудня стало відомо, що російські війська обстріляли Херсон та його передмістя, внаслідок чого загинули двоє людей. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирні та приватні будинки, а також у дитяче відділення клінічної лікарні.

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Дата публікації
Перегляди
401
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