У Херсоні знову повідомляють про вибухи

Звуки вибухів у Херсоні чутно вже декілька дні поспіль.

У Херсоні чутно звуки вибухів у суботу вранці, 10 грудня. Повітряна тривога у Херсонській області не оголошувалсь.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні знову чути вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в короткій заяві.

Нагадаємо, вранці 9 грудня стало відомо, що російські війська обстріляли Херсон та його передмістя, внаслідок чого загинули двоє людей. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирні та приватні будинки, а також у дитяче відділення клінічної лікарні.

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