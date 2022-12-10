СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП у Харківській області

Служба безпеки України у суботу, 10 грудня, проводить контррозвідувальні безпекові заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Харківській області.

Обшуки, зокрема, проходять у храмах, монастирях та соборах.

Зазначається, що такі заходи відбуваються у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

В СБУ наголошують, що з огляду на збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Правоохоронці оглядають територію та приміщення монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Обшуки СБУ на території церков Української православної церкви МП

Нещодавно у Києво-Печерській лаврі спалахнув скандал через пісню, яка прославляє Росію. Намісник Лаври, митрополит Павло пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів.

Згодом організаторам богослужіння організаторам богослужіння у Києво-Печерській лаврі було повідомлено про підозру.

Пізніше, 23 листопада, під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

СБУ також проводила перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську, на Буковині та Закарпатті, у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

"Свято-Успенську Києво-Печерську лавру" зареєстровали як монастир у складі ПЦУ.

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячим порно. За попередніми даними, порнографічні матеріали за участі дітей не були завантажені з Мережі, а відзняті на відеокамеру.

Суд також виніс вирок священнику з Луганської області. Він працював на окупантів, за що отримав строк – 12 років за ґратами.

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