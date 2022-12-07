Священник МП з Луганщини загримів на 12 років за ґрати

Замість служби у храмі сидітиме у в'язниці один зі священників храму на Луганщині. Він працював на окупантів, за що отримав строк - 12 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Священник УПЦ (МП) в Луганській області отримав термін за інформування ворога про позиції українських захисників. У суді прокурорами було доведено, що священник храму з Лисичанська надавав допомогу у веденні бойових дій збройним формуванням РФ проти української армії.

Починаючи від квітня, він збирав інформацію та через месенджери повідомляв представникам ЗС РФ про кількість та розміщення військової техніки ЗСУ в Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста населених пунктах.

Отримані від батюшки дані окупанти використовували для завдавання артилерійських ударів.

Прихильника "руского міра" викрили та затримали наприкінці квітня 2022 року. У нього виявили листування з представниками збройних формувань ворога.

Нагадаємо, що СБУ проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території об'єктів Української православної церкви МП на Херсонщині, Черкащині та Волині.

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