Священник МП из Луганщины загремел на 12 лет за решетку

Вместо службы в храме будет сидеть в тюрьме один из священников храма в Луганской области. Он работал на оккупантов, за что получил срок — 12 лет за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Священник УПЦ (МП) в Луганской области получил срок за информирование врага о позициях украинских защитников. В суде прокуроры доказали, что священник храма из Лисичанска оказывал помощь в ведении боевых действий вооруженным формированием РФ против украинской армии.

Начиная с апреля он собирал информацию и через мессенджеры сообщал представителям ВС РФ о количестве и размещении военной техники ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу населенных пунктах.

Полученные от батюшки данные оккупанты использовали для нанесения артиллерийских ударов.

Сторонника "русского мира" разоблачили и задержали в конце апреля 2022 года. У него обнаружили переписку с представителями вооруженных формирований врага.

Напомним, что СБУ проводит контрразведывательные меры безопасности на территории объектов Украинской православной церкви МП в Херсонской, Черкасской и Волынской областях.

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