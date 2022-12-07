СБУ проводит очередные обыски на территории УПЦ МП в трех областях

СБУ продолжает проверку Украинской православной церкви Московского патриархата.
Служба безопасности Украины в среду, 7 декабря, проводит контрразведывательные меры безопасности на территории объектов Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, речь идет о проверке двух мужских монастырей на Волыни, десяти объектов (храмов, воскресных школ, соборов и монастырей) в Черкасской области и Успенского собора в Херсоне.
Такие мероприятия проходят в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В СБУ отмечают, что учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Правоохранители осматривают территорию и помещение монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Обыски СБУ на территории церквей Украинской православной церкви МП
Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за пробуждающейся песни, которая прославляет Россию. Наместник Лавры, митрополит Павел объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не присмотрел.
Впоследствии организаторам богослужения в Киево-Печерской лавре было доложено о подозрении.
Позже, 23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.
СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске, Буковине и Закарпатье.
"Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру" зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.
В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП нашли ноутбук с детским порно. По предварительным данным, порнографические материалы с участием детей не были загружены из Сети, а сняты на видеокамеру.
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