СБУ проводит проверки в Мукачевской епархии УПЦ (МП)

СБУ продолжает проверку Украинской православной церкви Московского патриархата.Мероприятия по безопасности продолжаются в Закарпатской области.
Служба безопасности Украины в среду, 30 ноября, проводит контрразведывательные меры по безопасности на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Такие мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
В СБУ отмечают, что учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
Правоохранители осматривают территорию и помещение монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Такие мероприятия проходят для:
- проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
- недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;
- обезопасение населения от провокаций и террористических актов.
Обыски СБУ на территории церквей Украинской православной церкви (МП)
Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за якобы пробуждающейся песни, которая прославляет Россию. Видео пения попало в Сеть.
В УПЦ МП сначала заявили, что видео – фейк. Однако впоследствии наместник Лавры митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверно. Он объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не присмотрел. После этого его отстранили от литургий и совершения молебнов.
Позже, 23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.
СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске и Буковине.
Так, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).
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