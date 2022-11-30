СБУ проводит проверки в Мукачевской епархии УПЦ (МП)

СБУ продолжает проверку Украинской православной церкви Московского патриархата.Мероприятия по безопасности продолжаются в Закарпатской области.

Служба безопасности Украины в среду, 30 ноября, проводит контрразведывательные меры по безопасности на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Такие мероприятия проходят совместно с Управлением патрульной полиции и Ужгородским зональным отделом Военной службы правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В СБУ отмечают, что учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Правоохранители осматривают территорию и помещение монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов; осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Такие мероприятия проходят для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";

недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства граждан страны-агрессора, хранения запрещенных предметов и т.п.;

обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

Обыски СБУ на территории церквей Украинской православной церкви (МП)

Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за якобы пробуждающейся песни, которая прославляет Россию. Видео пения попало в Сеть.

В УПЦ МП сначала заявили, что видео – фейк. Однако впоследствии наместник Лавры митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверно. Он объяснил, что женщины пели после службы, а священник просто не присмотрел. После этого его отстранили от литургий и совершения молебнов.

Позже, 23 ноября, во время обысков в Киево-Печерской лавре и других помещениях УПЦ (МП) правоохранители обнаружили миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан России.

СБУ также проводила проверки УПЦ (МП) в Ивано-Франковске и Буковине.

Так, сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП).

Читайте также: