За сутки ВСУ ликвидировали еще 500 оккупантов и сбили семь беспилотников — Генштаб

Таким образом, по состоянию на 30 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 88 880 человек. Данные уточняются.

Об этом 30 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 88880 (+500) человек ликвидировано

танков ‒ 2914 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 5872 (+6) ед.

артиллерийских систем – 1902 (+1) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 210 (+1) ед.

самолетов – 280 (+0) ед.

вертолетов – 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7) ед.

крылатые ракеты ‒ 531 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 4429 (+6) ед.

специальная техника ‒ 163 (+0)

Напомним, в Генштабе сообщили, что в течение прошлой недели в больницы временно оккупированного Донецка доставили более 720 раненых российских солдат, а в оккупированной Горловке одну из гражданских больниц перепрофилировали на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускается исключительно медицинский персонал.

29 ноября было подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

23 ноября ВСУ также атаковали районы сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Тогда потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

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