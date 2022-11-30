Россияне нанесли удары по Очаковской громаде — ОВА

Утром 30 ноября российские оккупанты обстреляли Очаковскую громаду.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Утром, 30 ноября, с 07:20 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Последствия уточняются", — написал он.

Глава ОВА также добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты из РСЗО обстреляли Очаковскую громаду. Тогда один человек получил контузию. Были повреждены жилые дома, среди них один многоэтажный.

Следует отметить, что РФ постоянно наносит удары по южным регионам Украины — Николаевской, Запорожской и Херсонской областям. После освобождения Херсона оккупанты усилили обстрелы города.

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