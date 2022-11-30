Росіяни завдали ударів по Очаківській громаді - ОВА

Вранці 30 листопада російські окупанти обстріляли Очаківську громаду.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Зранку, 30 листопада, від 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються", - написав він.

Очільник ОВА також додав, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські окупанти з РСЗВ обстріляли Очаківську громаду. Тоді одна людина отримала контузію. Було пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий.

Варто зазначити, що РФ постійно завдає ударів по південним регіонам України - Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областям. Після звільнення Херсона окупанти посилили обстріли міста.

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