Росіяни завдали ударів по Очаківській громаді - ОВА

Наслідки уточнюються.
Вранці 30 листопада російські окупанти обстріляли Очаківську громаду.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Зранку, 30 листопада, від 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються", - написав він.
Очільник ОВА також додав, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські окупанти з РСЗВ обстріляли Очаківську громаду. Тоді одна людина отримала контузію. Було пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий.
Варто зазначити, що РФ постійно завдає ударів по південним регіонам України - Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областям. Після звільнення Херсона окупанти посилили обстріли міста.
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