СБУ проводить перевірки в Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

Служба безпеки України у середу, 30 листопада, проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що такі заходи відбуваються спільно з Управлінням патрульної поліції та Ужгородським зональним відділом Військової служби правопорядку у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

В СБУ наголошують, що з огляду на збройну агресію РФ, зростають ризики вчинення злочинів проти безпеки громадян, державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Правоохоронці оглядають територію та приміщення монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Такі заходи відбуваються для:

перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира";

недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Обшуки СБУ на території церков Української православної церкви (МП)

Нещодавно у Києво-Печерській лаврі спалахнув скандал через пісню, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується. Відео співу потрапило в Мережу.

В УПЦ МП спочатку заявили, що відео – фейк. Проте згодом намісник Лаври, митрополит Павло був змушений підтвердити, що відео дійсно достовірне. Він пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів. Після цього його відсторонили від літургій та звершення молебнів.

Пізніше, 23 листопада, під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

СБУ також проводила перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську та на Буковині.

Так, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

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