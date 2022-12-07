Одесса без света: какая ситуация в городе и когда в домах появится электроэнергия

Через два дня после массированной атаки РФ, в результате которой пострадала энергетическая инфраструктура Киевской, Винницкой и Одесской областей, ситуация с электроснабжением Одессы и региона остается сложной.

Когда в Одессе появится свет в квартирах, ТСН.ua собрал информацию о ситуации в городе по состоянию на 7 декабря.

Электроснабжение

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, 6 декабря в городе была возобновлена подача электроэнергии на объекты критической инфраструктуры: тепло- и водоснабжение, больницы. За ночь энергетикам удалось подать напряжение на критическую инфраструктуру – объекты водоканала, теплоснабжения и больницы.

В то же время в квартирах свет так и не появился. По состоянию на утро 7 декабря в ДТЭК сообщили, что в Одессе и регионе происходит переход от экстренных к аварийным отключениям.

В ОВА обещают вернуть свет в самое ближайшее время.

Водоснабжение

Водоснабжение и водоотвод возобновлены по всему городу.

Отопление

Одиннадцать районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть с теплом уже более 600 тысяч одесситов.

Транспорт

7 декабря коммунальный электротранспорт из-за дефицита в сети работать не будет, как это было и 6 декабря.

Напомним, 5 декабря РФ в очередной раз ракетами атаковала Украину. Это уже была восьмая массированная атака врага. Цели неизменны – объекты инфраструктуры. В тот день Россия запустила по Украине более 70 ракет, 61 из которых сбила украинская ПВО. К сожалению были и попадания в энергетические объекты трех регионов – Киевской, Одесской и Винницкой областей, а также в дома. В результате атаки 5 декабря погибли четыре человека.

После обстрела ситуация с электроснабжением в Украине ухудшилась, особенно в Одесской и Киевской областях. В Одессе вообще произошел блекаут, последствия которого продолжают устранять энергетики.

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