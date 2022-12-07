Одеса без світла: яка ситуація у місті та коли в домівках з'явиться електроенергія

Через два дні після масованої атаки РФ, внаслідок якої постраждала енергетична інфраструктура Київської, Вінницької та Одеської областей, ситуація з електропостачанням Одеси та регіону залишається складною.

Коли в Одесі з'явиться світло в квартирах, ТСН.ua зібрав інформацію про ситуацію у місті станом на 7 грудня.

Електропостачання

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, 6 грудня у місті була відновлена подача електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури: тепло- та водопостачання, лікарні. За ніч енергетикам вдалося подати напругу на критичну інфраструктуру — об'єкти водоканалу, теплопостачання та лікарням.

Водночас у квартирах світло так і не з'явилося. Станом на ранок 7 грудня в ДТЕК повідомили, що в Одесі та регіоні наразі відбувається перехід від екстрених до аварійних відключень.

В ОВА обіцяють повернути світло у найближчий час.

Водопостачання

Водопостачання та водовідведення відновлено по всьому місту.

Опалення

Одинадцять районних та квартальних котелен і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. Це близько 88% абонентів. Тобто з теплом вже понад 600 тисяч одеситів.

Транспорт

7 грудня комунальний електротранспорт через дефіцит у мережі працювати не буде, як це було і 6 грудня.

Нагадаємо, 5 грудня РФ вчергове ракетами атакувала Україну. Це вже була восьма масована атака ворога. Цілі незмінні - об'єкти інфраструктури. Того дня Росія запустила по Україні понад 70 ракет, 61 з яких збила українська ППО. На жаль були і влучання у енергетичні об'єкти трьох регіонів - Київської, Одеської та Вінницької областей, а також у будинки. Внаслідок атаки 5 грудня загинуло чотири людини.

Після обстрілу ситуація з електропостачанням в Україні погіршилися, особливо в Одеській та Київській областях. В Одесі взагалі стався блекаут, наслідки якого продовжують усувати енергетики.

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