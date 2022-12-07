Відключення світла у Львові 7 грудня: графік обленерго

Електроенергія подається всього вісім годин на добу.

У середу, 7 грудня, у Львові та Львівській області тривають планові відключення світла за графіками. Електроенергія подається двічі на добу по чотири години, всього 8 годин.

В інші години слід бути готовими до відключень, повідомили в "Львівобленерго".

Графік подачі електроенергії розроблений для трьох груп споживачів. Дізнатися, яка у вас група, можна за посиланням.

В обленерго попередили, що вказаний у графіку час відключень може збільшуватись на одну годину для перепідключення між групами.

Гаряча лінія, якщо немає світла

Зателефонувати на гарячу лінію, якщо у вас немає світла, можна за телефонами кол-центру ПрАТ "Львівобленерго": 0-800-30-15-68; 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Інформаційно-консультаційний центр: (032) 239-21-26; (032) 239-21-29; (032) 239-24-58

Нагадаємо, у Мінагрополітики попередили, що відключення світла в Україні вплинуть на ціни на продукти. Адже використання альтернативних джерел електроенергії є дорожчим. Очікується незначне подорожчання продуктів, якщо триватиме така ж ситуація, як зараз.

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