Отключения света во Львове 7 декабря: график облэнерго

Электроэнергия подается всего восемь часов в день.

В среду, 7 декабря, во Львове и Львовской области продолжаются плановые отключения света по графику. Электроэнергия подается дважды в сутки по четыре часа, всего 8 часов.

В другие часы следует быть готовыми к отключениям, сообщили в "Львовоблэнерго".

График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. Узнать, какая у вас группа, можно по ссылке.

В облэнерго предупредили, что указанное в графике время отключений может увеличиваться на один час для переподключения между группами.

Горячая линия, если нет света

Позвонить на горячую линию, если у вас нет света, можно по телефонам колл-центра ЧАО "Львовоблэнерго": 0-800-30-15-68; 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Информационно-консультационный центр: (032) 239-21-26; (032) 239-21-29; (032) 239-24-58

Напомним, в Минагрополитики предупредили, что отключения света в Украине повлияют на цены на продукты. Ведь использование альтернативных источников электроэнергии дороже. Ожидается незначительное подорожание продуктов, если будет продолжаться такая же ситуация, как сейчас.

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