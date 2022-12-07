Отключения света во Львове 7 декабря: график облэнерго

Электроэнергия подается всего восемь часов в день.
В среду, 7 декабря, во Львове и Львовской области продолжаются плановые отключения света по графику. Электроэнергия подается дважды в сутки по четыре часа, всего 8 часов.
В другие часы следует быть готовыми к отключениям, сообщили в "Львовоблэнерго".
График подачи электроэнергии разработан для трех групп потребителей. Узнать, какая у вас группа, можно по ссылке.
В облэнерго предупредили, что указанное в графике время отключений может увеличиваться на один час для переподключения между группами.
Горячая линия, если нет света
Позвонить на горячую линию, если у вас нет света, можно по телефонам колл-центра ЧАО "Львовоблэнерго": 0-800-30-15-68; 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
Информационно-консультационный центр: (032) 239-21-26; (032) 239-21-29; (032) 239-24-58
Напомним, в Минагрополитики предупредили, что отключения света в Украине повлияют на цены на продукты. Ведь использование альтернативных источников электроэнергии дороже. Ожидается незначительное подорожание продуктов, если будет продолжаться такая же ситуация, как сейчас.
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