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В Харькове всех дворников одели в Gucci — Терехов

В Харькове всех дворников одели в Gucci — Терехов

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1854
Время на прочтение
1 мин
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В Харькове всех дворников одели в Gucci — Терехов

Скриншот с видео Игоря Терехова

Отныне коммунальщики "на стиле", пошутил мэр.

В Харькове дворников одели в люксовый итальянский бренд Gucci. Такую гуманитарную помощь городу оказали партнеры из Италии.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов у себя в TikTok, теперь их коммунальщики "на стиле".

"Получили от друзей из Италии гуманитарную помощь. Он говорит, смотрю утром, а все дворовые рабочие в Gucci. А как это получилось – Outlet предоставил Харькову гуманитарную помощь. Теперь рабочие ходят все в Gucci", – пояснил Терехов.

Скриншот комментариев под видео / ©
Скриншот комментариев под видео
@ihor.terekhov

Спасибо партнерам из Италии! Теперь наши коммунальщики на стиле

♬ оригинальный звук — Игорь Терехов

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в этом году Харьковская площадь Свободы будет без новогодней елки. Вместо этого она будет установлена на одной из станций метрополитена. Такое решение было принято в целях безопасности.

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Дата публикации
Просмотры
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