В Харькове всех дворников одели в Gucci — Терехов

Отныне коммунальщики "на стиле", пошутил мэр.
В Харькове дворников одели в люксовый итальянский бренд Gucci. Такую гуманитарную помощь городу оказали партнеры из Италии.
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов у себя в TikTok, теперь их коммунальщики "на стиле".
"Получили от друзей из Италии гуманитарную помощь. Он говорит, смотрю утром, а все дворовые рабочие в Gucci. А как это получилось – Outlet предоставил Харькову гуманитарную помощь. Теперь рабочие ходят все в Gucci", – пояснил Терехов.
@ihor.terekhov
Спасибо партнерам из Италии! Теперь наши коммунальщики на стиле♬ оригинальный звук — Игорь Терехов
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в этом году Харьковская площадь Свободы будет без новогодней елки. Вместо этого она будет установлена на одной из станций метрополитена. Такое решение было принято в целях безопасности.
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