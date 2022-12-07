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У Харкові всіх двірників одягнули в Gucci - Терехов

У Харкові всіх двірників одягнули в Gucci - Терехов

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
4611
Час на прочитання
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У Харкові всіх двірників одягнули в Gucci - Терехов

Скріншот із відео Ігоря Терехова

Відтепер комунальники "на стилі", пожартував мер.

У Харкові двірників одягнули в люксовий італійський бренд Gucci. Таку гуманітарну допомогу місту надали партнери з Італії.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов у себе в TikTok, відтепер їхні комунальники "на стилі".

"Отримали від друзів з Італії гуманітарну допомогу. Він каже, дивлюсь зранку, а всі дворові робітники в Gucci. А як це вийшло - Outlet надав Харкову гуманітарну допомогу. Тепер робочі ходять всі в Gucci", - пояснив Терехов.

Скриншот коментарів під відео / ©
Скриншот коментарів під відео
@ihor.terekhov

Дякую партнерам з Італії! Відтепер наші комунальники на стилі

♬ оригинальный звук - Игорь Терехов

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що цього року Харківська площа Свободи буде без новорічної ялинки. Натомість її встановлять на одній із станцій метрополітену. Таке рішення було ухвалено заради безпеки.

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Перегляди
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