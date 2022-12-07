Луковый пирог: классический рецепт

Основные преимущества этого блюда – доступность и простота в приготовлении.
Луковый пирог - сочетание рассыпчатого песочного теста и очень вкусной луковой начинки.
Ингредиенты:
- мука – 1 стакан
- сливочное масло – 100 г
- сметана 20% - 3 ст. л.
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль – щепотка
Начинка:
- лук репчатый – 500 г
- растительное масло – для жарки
Заливка:
- сметана 20% - 2ст. л.
- яйца - 3 шт.
- сыр - 70 г
- соль - по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
Приготовление:
В миске перетрите масло с мукой в однородную крошку. Добавьте сметану, разрыхлитель и соль. Замешайте тесто, а затем сделайте из него комок, после чего положите в холодильник на один час. В это время лук нарежьте тонко полукольцами, обжарьте на маленьком огне, пока он не станет мягким, и оставьте остывать.
Яйца взбейте венчиком, добавьте сметану, соль и перец. Сыр натрите на крупной терке и все перемешайте.
Форму смажьте растительным маслом. Раскатайте тесто и переложите в форму, делая бортики. На тесто нужно выложить обжаренный лук и залить заливкой.
Пирог поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут.
Советы:
- Сливочное масло нужно предварительно заморозить.
- Форму для выпечки используйте диаметром 25-27 см.
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