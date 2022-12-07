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Луковый пирог: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
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Луковый пирог: классический рецепт

Фото: Credits

Основные преимущества этого блюда – доступность и простота в приготовлении.

Луковый пирог - сочетание рассыпчатого песочного теста и очень вкусной луковой начинки. 

Ингредиенты:

  • мука – 1 стакан
  • сливочное масло – 100 г
  • сметана 20% - 3 ст. л.
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • соль – щепотка

Начинка:

  • лук репчатый – 500 г
  • растительное масло – для жарки

Заливка:

  • сметана 20% - 2ст. л.
  • яйца - 3 шт.
  • сыр - 70 г
  • соль - по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

В миске перетрите масло с мукой в однородную крошку. Добавьте сметану, разрыхлитель и соль. Замешайте тесто, а затем сделайте из него комок, после чего положите в холодильник на один час. В это время лук нарежьте тонко полукольцами, обжарьте на маленьком огне, пока он не станет мягким, и оставьте остывать.

Яйца взбейте венчиком, добавьте сметану, соль и перец. Сыр натрите на крупной терке и все перемешайте.

Форму смажьте растительным маслом. Раскатайте тесто и переложите в форму, делая бортики. На тесто нужно выложить обжаренный лук и залить заливкой.

Пирог поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут.

Советы:

  • Сливочное масло нужно предварительно заморозить.
  • Форму для выпечки используйте диаметром 25-27 см.

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Дата публикации
Просмотры
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