Луковый пирог: классический рецепт

Основные преимущества этого блюда – доступность и простота в приготовлении.

Луковый пирог - сочетание рассыпчатого песочного теста и очень вкусной луковой начинки.

Ингредиенты:

мука – 1 стакан

сливочное масло – 100 г

сметана 20% - 3 ст. л.

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

Начинка:

лук репчатый – 500 г

растительное масло – для жарки

Заливка:

сметана 20% - 2ст. л.

яйца - 3 шт.

сыр - 70 г

соль - по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

Приготовление:

В миске перетрите масло с мукой в однородную крошку. Добавьте сметану, разрыхлитель и соль. Замешайте тесто, а затем сделайте из него комок, после чего положите в холодильник на один час. В это время лук нарежьте тонко полукольцами, обжарьте на маленьком огне, пока он не станет мягким, и оставьте остывать.

Яйца взбейте венчиком, добавьте сметану, соль и перец. Сыр натрите на крупной терке и все перемешайте.

Форму смажьте растительным маслом. Раскатайте тесто и переложите в форму, делая бортики. На тесто нужно выложить обжаренный лук и залить заливкой.

Пирог поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут.

Советы:

Сливочное масло нужно предварительно заморозить.

Форму для выпечки используйте диаметром 25-27 см.

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