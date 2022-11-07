Паста с брокколи и беконом: очень быстрый рецепт

В наше время очень важно иметь рецепты блюд, на приготовление которых не нужно много времени. Но при этом нельзя забывать о том, что питаться нужно интересно и разнообразно, чтобы организм получал все необходимое, а мы при этом получали удовольствие от процесса.

Для приготовления этой пасты вам понадобится 5 минут на подготовку и 20-25 минут на приготовление. Блюдо получится не только вкусным, но и очень полезным.

Ингредиенты

бекона - 250 г

лук-шалот - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик

брокколи - 500 г

соль и свежемолотый черный перец

яблочный уксус - 1 ст. л.

паста небольшой формы (лучше всего Orecchiette) - 250 г

сливочное масло - 1 ст. л.

пармезан, для подачи

Подготовка

нарежьте бекон кубиками;

нарежьте лук-шалот;

тонко нарежьте чеснок;

разбурите на соцветия и нарежьте мелко брокколи.

Приготовление

На среднем или слабом огне в глубокой сковородке обжарьте бекон до хрустящей корочки, 8–10 минут. Переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и отложите в сторону.

Слейте из сковородки весь жир от бекона, кроме 2 столовых ложек, и верните на средний огонь. Добавьте лук-шалот и чеснок и готовьте, пока они не станут мягкими и ароматными, около 5 минут. Приправить солью и перцем.

Добавьте брокколи и готовьте, пока она не станет мягкой и не начнет карамелизоваться, 5–7 минут. Добавьте уксус, перемешайте все. Верните бекон в сковороду.

Пока жарите овощи и бекон, доведите до кипения большую кастрюлю с сильно подсоленной водой. Отварите пасту до состояния al dente или согласно инструкции на упаковке. Перед тем как слить воду, отлейте один стакан воды из кастрюли с макаронами.

Добавьте макароны к овощам и бекону и влейте к ним четверть стакана воды, в которой варилась паста, помешивая, добавляйте воду по мере необходимости, пока не образуется соус. Добавьте масло. Попробуйте и добавьте соль и перец.

Подавайте с большим количеством тертого пармезана.

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