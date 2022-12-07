Цибулевий пиріг: класичний рецепт

Основні переваги цієї страви – доступність та простота у приготуванні.

Цибулевий пиріг — поєднання розсипчастого пісочного тіста і дуже смачної цибульної начинки.

Інгредієнти:

борошно — 1 склянка;

вершкове масло – 100 г;

сметана 20% – 3 ст л;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

сіль — щіпка;

Начинка:

цибуля ріпчаста — 500 гр;

олія – для смаження.

Заливка:

сметана 20% — 2 ст. л;

яйця – 3 шт.;

сир – 70 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений – до смаку.

Приготування :

У мисці перетріть масло з борошном в однорідну крихту. Додайте сметану, розпушувач та сіль. Замішайте тісто, а потім зробіть із нього грудку, після чого покладіть до холодильника на одну годину. У цей час цибулю наріжте тонко півкільцями, обсмажте на маленькому вогні, поки вона не стане м'якою, і залиште остигати.

Яйця збийте віночком, додайте сметану, сіль та перець. Сир натріть на тертці, і все перемішайте.

Форму змастіть олією. Розкотіть тісто і перекладаємо у форму, роблячи борти. На тісто потрібно викласти обсмажену цибулю та залити заливкою.

Пиріг поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 30-35 хв.

Поради:

Вершкове масло потрібно попередньо заморозити.

Форму для випікання використовуйте діаметром 25 – 27 см.

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