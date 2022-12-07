Цибулевий пиріг: класичний рецепт

Основні переваги цієї страви – доступність та простота у приготуванні.
Цибулевий пиріг — поєднання розсипчастого пісочного тіста і дуже смачної цибульної начинки.
Інгредієнти:
- борошно — 1 склянка;
- вершкове масло – 100 г;
- сметана 20% – 3 ст л;
- розпушувач – 0,5 ч. л.;
- сіль — щіпка;
Начинка:
- цибуля ріпчаста — 500 гр;
- олія – для смаження.
Заливка:
- сметана 20% — 2 ст. л;
- яйця – 3 шт.;
- сир – 70 г;
- сіль за смаком;
- перець чорний мелений – до смаку.
Приготування :
У мисці перетріть масло з борошном в однорідну крихту. Додайте сметану, розпушувач та сіль. Замішайте тісто, а потім зробіть із нього грудку, після чого покладіть до холодильника на одну годину. У цей час цибулю наріжте тонко півкільцями, обсмажте на маленькому вогні, поки вона не стане м'якою, і залиште остигати.
Яйця збийте віночком, додайте сметану, сіль та перець. Сир натріть на тертці, і все перемішайте.
Форму змастіть олією. Розкотіть тісто і перекладаємо у форму, роблячи борти. На тісто потрібно викласти обсмажену цибулю та залити заливкою.
Пиріг поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 30-35 хв.
Поради:
- Вершкове масло потрібно попередньо заморозити.
- Форму для випікання використовуйте діаметром 25 – 27 см.
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