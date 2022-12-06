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М'ясні мафіни: популярний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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391
Час на прочитання
2 хв
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М'ясні мафіни: популярний рецепт

Фото: Credits

Мафіни — кекси з різними начинками. Приготовлені мафіни найкраще поєднувати із салатами.

З приготуванням м'ясних мафінів особливих труднощів не виникає. Для цього вам знадобиться мінімальний набір продуктів. Вони смачні як гарячі, так і холодні. Виходять ніжні й соковиті. Мафіни чудово підійдуть до святкового столу або обіднього меню.

Складники

  • фарш курячий – 300 г
  • яйце – 1 шт.
  • морква – 1 шт. (невелика)
  • картопля – 1 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт. (велика)
  • сіль, перець гіркий мелений – до смаку
  • базилік – щіпка
  • орегано – щіпка
  • кріп свіжий

Приготування

У миску викладіть фарш, додайте яйце, спеції. Картоплю, моркву, цибулю помийте і почистьте. Потім на дрібній тертці натріть овочі, дрібно наріжте зелень кропу і посоліть, все ретельно перемішуючи.

Якщо у вас металеві формочки, змастіть їх олією і розкладіть до них фарш.

Поставте до розігрітої до 180 градусів духовки на 30-35 хвилин. Мафіни акуратно відокремте від форми і викладіть на блюдо.

Поради

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.
  • Добре підійдуть силіконові форми – їх можна просто збризкати водою. Якщо у вас таких немає, в магазині купіть паперові (одноразові). На цю пропорцію треба 6–7 шт.
  • Якщо фарш прилипає, змочіть руки холодною водою.
  • Найкраще мафіни поєднуються із салатами.
  • Перш ніж ставити мафіни в духовку, зверху можна посипати сиром і прикрасити шматочками помідорів або червоного перцю.

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Дата публікації
Перегляди
391
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