М'ясні мафіни: популярний рецепт

З приготуванням м'ясних мафінів особливих труднощів не виникає. Для цього вам знадобиться мінімальний набір продуктів. Вони смачні як гарячі, так і холодні. Виходять ніжні й соковиті. Мафіни чудово підійдуть до святкового столу або обіднього меню.

Складники

фарш курячий – 300 г

яйце – 1 шт.

морква – 1 шт. (невелика)

картопля – 1 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт. (велика)

сіль, перець гіркий мелений – до смаку

базилік – щіпка

орегано – щіпка

кріп свіжий

Приготування

У миску викладіть фарш, додайте яйце, спеції. Картоплю, моркву, цибулю помийте і почистьте. Потім на дрібній тертці натріть овочі, дрібно наріжте зелень кропу і посоліть, все ретельно перемішуючи.

Якщо у вас металеві формочки, змастіть їх олією і розкладіть до них фарш.

Поставте до розігрітої до 180 градусів духовки на 30-35 хвилин. Мафіни акуратно відокремте від форми і викладіть на блюдо.

Поради

М'ясо можна використовувати будь-яке.

Добре підійдуть силіконові форми – їх можна просто збризкати водою. Якщо у вас таких немає, в магазині купіть паперові (одноразові). На цю пропорцію треба 6–7 шт.

Якщо фарш прилипає, змочіть руки холодною водою.

Найкраще мафіни поєднуються із салатами.

Перш ніж ставити мафіни в духовку, зверху можна посипати сиром і прикрасити шматочками помідорів або червоного перцю.

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