М'ясні мафіни: популярний рецепт

Мафіни — кекси з різними начинками. Приготовлені мафіни найкраще поєднувати із салатами.
З приготуванням м'ясних мафінів особливих труднощів не виникає. Для цього вам знадобиться мінімальний набір продуктів. Вони смачні як гарячі, так і холодні. Виходять ніжні й соковиті. Мафіни чудово підійдуть до святкового столу або обіднього меню.
Складники
- фарш курячий – 300 г
- яйце – 1 шт.
- морква – 1 шт. (невелика)
- картопля – 1 шт.
- цибуля ріпчаста – 1 шт. (велика)
- сіль, перець гіркий мелений – до смаку
- базилік – щіпка
- орегано – щіпка
- кріп свіжий
Приготування
У миску викладіть фарш, додайте яйце, спеції. Картоплю, моркву, цибулю помийте і почистьте. Потім на дрібній тертці натріть овочі, дрібно наріжте зелень кропу і посоліть, все ретельно перемішуючи.
Якщо у вас металеві формочки, змастіть їх олією і розкладіть до них фарш.
Поставте до розігрітої до 180 градусів духовки на 30-35 хвилин. Мафіни акуратно відокремте від форми і викладіть на блюдо.
Поради
- М'ясо можна використовувати будь-яке.
- Добре підійдуть силіконові форми – їх можна просто збризкати водою. Якщо у вас таких немає, в магазині купіть паперові (одноразові). На цю пропорцію треба 6–7 шт.
- Якщо фарш прилипає, змочіть руки холодною водою.
- Найкраще мафіни поєднуються із салатами.
- Перш ніж ставити мафіни в духовку, зверху можна посипати сиром і прикрасити шматочками помідорів або червоного перцю.
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