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Мясные маффины: популярный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
241
Время на прочтение
2 мин
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Мясные маффины: популярный рецепт

Фото: Credits

Маффины – кексы с разными начинками. Приготовленные маффины лучше всего сочетать с салатами. 

Приготовление мясных маффинов не составляет особого труда, вам понадобится минимальный набор продуктов. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Получаются нежные и сочные. Маффины прекрасно подойдут на праздничный стол или к обеденному меню.

Ингредиенты:

  • фарш куриный – 300 г
  • яйцо - 1 шт.
  • морковь – 1 шт. (небольшая)
  • картофель – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 головка (крупная)
  • соль, перец горький молотый – по вкусу
  • базилик - щепотка
  • орегано – щепотка
  • укроп свежий

Приготовление

В миску выложите фарш, добавьте яйцо, специи. Картофель, морковь, лук помойте и очистите. Затем на мелкой терке натрите овощи, нарежьте мелко зелень укропа и посолите, все тщательно перемешивая.

Если у вас металлические формочки, смажьте их растительным маслом и разложите фарш по ним.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Маффинны аккуратно отделите от формы и выложите на блюдо.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.
  • Хорошо подойдут силиконовые формочки - их можно просто сбрызнуть водой.  Если у вас таких нет, в магазине купите бумажные (одноразовые). На эту пропорцию нужно 6-7 шт.
  • Если фарш прилипает к рукам - смачиваем их холодной водой.
  • Лучше всего маффины сочетаются с салатами.
  • Перед тем как ставить маффины в духовку, можно сверху посыпать сыром и украсить кусочками помидоров или красного перца.

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Дата публикации
Просмотры
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