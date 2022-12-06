Мясные маффины: популярный рецепт

Маффины – кексы с разными начинками. Приготовленные маффины лучше всего сочетать с салатами.
Приготовление мясных маффинов не составляет особого труда, вам понадобится минимальный набор продуктов. Они вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Получаются нежные и сочные. Маффины прекрасно подойдут на праздничный стол или к обеденному меню.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 300 г
- яйцо - 1 шт.
- морковь – 1 шт. (небольшая)
- картофель – 1 шт.
- лук репчатый – 1 головка (крупная)
- соль, перец горький молотый – по вкусу
- базилик - щепотка
- орегано – щепотка
- укроп свежий
Приготовление
В миску выложите фарш, добавьте яйцо, специи. Картофель, морковь, лук помойте и очистите. Затем на мелкой терке натрите овощи, нарежьте мелко зелень укропа и посолите, все тщательно перемешивая.
Если у вас металлические формочки, смажьте их растительным маслом и разложите фарш по ним.
Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
Маффинны аккуратно отделите от формы и выложите на блюдо.
Советы:
- Мясо можно использовать любое.
- Хорошо подойдут силиконовые формочки - их можно просто сбрызнуть водой. Если у вас таких нет, в магазине купите бумажные (одноразовые). На эту пропорцию нужно 6-7 шт.
- Если фарш прилипает к рукам - смачиваем их холодной водой.
- Лучше всего маффины сочетаются с салатами.
- Перед тем как ставить маффины в духовку, можно сверху посыпать сыром и украсить кусочками помидоров или красного перца.
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