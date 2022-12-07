В Кремле обеспокоились из-за суммы оборонного бюджета США

В проекте оборонного бюджета США заложено более $840 млрд на следующий год.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект оборонного бюджета США носит "беспрецедентно конфронтационный характер" в отношении России.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФИ.
"Этот принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране. Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, чревато достаточно серьезными и длительными последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте", — заявил Песков.
Проект оборонного бюджета США на 2023 год
Сенат Конгресса США согласовал проект оборонного бюджета на $847,3 млрд на следующий год. Проект включает $800 млн. на военную помощь Украине.
Конгрессмены и сенаторы должны проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент Джо Байден.
В проекте также предусмотрено выделение $6 млрд на сдерживание России в Европе.
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