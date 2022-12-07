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У Кремлі занепокоїлись через суму оборонного бюджету США

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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У Кремлі занепокоїлись через суму оборонного бюджету США

Фото: Associated Press

У проєкті оборонного бюджету США закладено понад $840 млрд на наступний рік.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що проєкт оборонного бюджету США має "безпрецедентно конфронтаційний характер" стосовно Росії.   

Про це повідомляють пропагандистські ЗМ РФІ. 

"Цей ухвалений документ носить "надзвичайно конфронтаційний характер" стосовно нашої країни. Безпрецедентний конфронтаційний характер, що, звичайно, загрожує досить серйозними та тривалими наслідками щодо подальшої дестабілізації обстановки на європейському континенті", - заявив Пєсков. 

Проєкт оборонного бюджету США на 2023 рік

Сенат Конгресу США погодив проєкт оборонного бюджету на $847,3 млрд на наступний рік. Проєкт включає $800 млн на військову допомогу Україні.  

Конгресмени та сенатори мають проголосувати за узгоджений документ, після чого його підпише президент Джо Байден.

У проєкті також передбачено виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі.

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Дата публікації
Перегляди
1849
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